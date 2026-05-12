Von der Leyen is korlátozná az európai gyerekek közösségi média használatát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy koppenhágai EU-csúcstalálkozón kijelentette, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő, és azt javasolja, hogy az európai gyerekek esetében is késleltessék a közösségi média hozzáférhetőségét. Egy szakértői testületnek júliusig kell majd kidolgoznia a kiskorúak online védelmének lépéseit.

Több európai és nagyobb ország is bevezette már a kiskorúak közösségi média használatának tilalmát, és von der Leyen ezt nem zárta ki.

„A közösségi médiában való részvétel alsó korhatáráról szóló vitát nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni” – mondta.

„A kérdés nem az, hogy a fiataloknak hozzáférésük legyen-e a közösségi médiához. A kérdés az, hogy a közösségi média hozzáférhessen-e a fiatalokhoz” – mondta. „Adjuk vissza a gyermekkort a gyerekeknek.”

Dánia és kilenc másik EU-tagállam, köztük Franciaország, különböző minimális korhatárokat javasolt a platformokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

Ausztrália volt egyébként az első ország a világon, amely tavaly decemberben bevezette a 16 év alattiakra vonatkozó tilalmat, és az európai országok is tervezik követni a példájukat.

Az Egyesült Királyságban szigorú közösségi média szabályozást terveznek bevezetni, a 16 év alattiakra vonatkozóan is. Ez magában foglalja a lehetséges kitiltásokat, a korhatár-ellenőrzést és a tartalomkorlátozásokat. Egy nagyszabású országos konzultáció várhatóan 2026. május 26-án zárul. Franciaország a 15 év alatti gyermekek közösségi médiához való hozzáférésének betiltását szorgalmazza, a törvényjavaslat várhatóan szeptemberre lép hatályba.

Spanyolországban tervek szerint betiltják a 16 év alattiak közösségi médiához való hozzáférését a függőség, a pornográfia és a káros tartalmak elleni küzdelem érdekében. A portugál kormány előírta, hogy a 13 és 16 év közöttiek esetében szülői beleegyezésre van szükség, és szigorítja a 13 év alattiakra vonatkozó korlátozásokat.

A német kormány terveket készít, amelyek a 14 év alatti gyermekekre vonatkozó esetleges tilalomra, valamint a 16 év alatti tinédzserekre vonatkozó korlátozásokra összpontosítanak. Norvégia 2026 végére szigorú közösségi média tilalmat tervez bevezetni a 16 év alattiakra.

A Bizottság a múlt hónapban megállapította, hogy a Meta Instagramja és Facebookja megsértette a törvényt, mivel nem tartotta távol platformjaiktól a 13 év alattiakat. Februárban az EU súlyos bírságokkal fenyegette meg a kínai tulajdonú TikTok platformját is, ha nem változtat „függőséget okozó dizájnján”. (BBC)