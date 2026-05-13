A szivarszoba titka: Rogán Antal nem véletlenül titkolta a Várba épített dubaji stílusú férfiklubját

Tényleg akkora luxusbarlang Rogán eddig eltitkolt minisztériuma, ahogy Magyar Péter habosítja?

A rövid válasz: igen, de nem csak azért, amiért elsőre gondolnád.

A hosszabb válasz ebben az esetben azonban sokkal szórakoztatóbb.

Szivarszoba, királyi vécé, üveg az üvegben, burkolatpornó és falba rejtés: a Magyar Péter által videón leleplezett Rogán-minisztérium építészeti-esztétikai elemzése és józan kontextusba állítása következik a miniszterelnök videója alapján.

Három igen hatásos videót forgatott Magyar Péter és csapata a Várban. Az egyiket a Miniszterelnöki Kabinetiroda Várbeli, Dísz téri épületében, ami múlt péntekig Rogán Antal miniszter munkahelye volt, a másikat a mellette álló Karmelitában, Orbán miniszterelnök egykori székhelyén, a hamadikat Pintér Sándor aranyozott-faragott belügyminisztériumában. A videók lényege az volt, hogy Magyar és az őt követő maroknyi kulcsminiszter kórusban álmélkodtak azon, hogy milyen luxuskörülmények között lazultak a NER irányítói a munkahelyükön.

Jöjjön a reality check: tényleg annyira húha ez a luxus?

A Rogán-minisztérium épületei az egyik legizgalmasabb, ezt a 2024-ben elkészült, de 2025-ig üresen álló, majd Rogán Antal által einstandolt házat a bukott rendszer idején ugyanis úgy őrizték, mint az atomtitkot. Egyetlen kép vagy videó sem szivárgott ki innen soha, mostanáig konkrétan semmit sem lehetett tudni róla. Annyit pontosabban sejteni lehetett, hogy luxusszínvonalú épületbelsőről van szó, mivel 2025. elején Hadházy Ákos kiszivárogtatta, hogy „A tervdokumentáció szerint másfélmilliós fotelek és asztalok, és félmilliós székek kerülnek a Karmelita mellé felhúzott újabb vasbeton giccs épületbe”. De ez is csak közvetetten utalt arra, hogy nem akármilyen lehet az épület belülről. Most viszont bejárást tartottak benne Magyarék, így legalább némi képet alkothattunk arról, hogyan folyhatott az élet odabent.

A maga korában historizáló külsejű, de korszerű belső megoldásokat felmutató iroda-bérháznak számított

Fotó: Németh Dániel/444

A ház külsejét mindenki láthatja: a Fidesz által divatba hozott vasbeton habostortáról van szó. Ennek oka az, hogy itt is egy több mint 70 éve lerombolt épületet építettek újjá mai technológiával és kívülről az eredetire emlékeztető kültakaróval. Bár sokan azt hiszik, hogy a Várban a múlt vitatott, de legalább aprólékos rekonstrukciója folyt az egykori épületek pontos másainak felépítésével, ez nem igaz. Van olyan épület, amelyiknek csak a külseje hasonlít az eredetire, van amelyik esetében még az sem teljesen hű kópia, a belterek pedig szintén igen eltérő mértékben vannak rekonstruálva. Van, ahol maga az alaprajzi beosztás hajaz csak az eredetire és egyetlen elem se álkorhű, van, ahol teljesen modern beosztású a beltér és akad, ahol egészen sok belsőépítészeti elemet is újragyártottak.

A Rogán-menedék esetében túlnyomó részt a kortárs belsőépítészet legdrágább megoldásait alkalmazó, újratervezett beltérről beszélhetünk. Ami, bár a funkciója irodaház, stílusában és színhasználatában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez. Ezt a „mintha otthon lennék, már ha én lennék a svájci jegybank kormányzója"-hangulat jellemzi a kortárs szállodadivatot is, így joggal ugorhat a be a felsőkategóriás szálláshelyek hangulata és a „butik" szó is. Ezt az alapot bolondítják meg a panoptikumérzést keltő historizáló rátétek. De ne szaladjunk túlzottan előre!