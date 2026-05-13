Az esküdtek befolyásolása miatt hatályon kívül helyezte a bíróság a feleségét és fiát meggyilkoló drogfüggő ügyvéd elleni ítéletet

Hatályon kívül helyezte a dél-karolinai Legfelsőbb Bíróság az Alex Murdaugh elleni gyilkossági ítéletet, mert a bírák szerint a 2023-as tárgyaláson a bírósági titkár súlyosan beavatkozott az esküdtszék munkájába, ezért Murdaugh nem kapott tisztességes tárgyalást. (A drogfüggő ügyvéd, Alex Murdaugh csavaros történetéről itt írtunk korábban.)

Az 57 éves Murdaugh-t korábban bűnösnek találták abban, hogy meggyilkolta a feleségét és a fiát. A két áldozatot 2021 júniusában lőtték agyon a család dél-karolinai birtokán. Az ügy több mint egy évig megoldatlan maradt, mielőtt Murdaugh-t letartóztatták volna.

Bár a gyilkossági ítéleteket most megsemmisítették, Murdaugh továbbra is börtönben marad, mert korábban bűnösnek vallotta magát több pénzügyi bűncselekményben is: milliókat sikkasztott el ügyvédi irodájától és ügyfeleitől. Ezeket a csalásokat elismerte, de a gyilkosságokat végig tagadta. Az ügy anno az egész Egyesült Államokat lázban tartotta mert a Murdaugh család évtizedeken át rendkívül befolyásos volt a Dél-Karolinában.

A tárgyalás 2023 márciusában zárult le. Az ügyészek szerint Murdaugh azért ölhette meg családtagjait, hogy együttérzést váltson ki maga iránt, miközben már közel voltak ahhoz, hogy lelepleződjenek a drogfüggőségével és pénzügyi visszaéléseivel kapcsolatos hazugságai.

A védelem azonban hamar azzal kezdett érvelni, hogy a tárgyalást befolyásolta Becky Hill bírósági titkár, aki az esküdtszék körüli szervezési feladatokat látta el. Több esküdt is azt vallotta, hogy Hill megjegyzéseket tett Murdaugh tárgyalótermi viselkedésére, például arra figyelmeztette őket, hogy „ne hagyják magukat becsapni”, és figyeljék a testbeszédét. Hill később lemondott a posztjáról, majd felfüggesztett büntetést kapott, miután beismerte, hogy közpénzekkel élt vissza, és saját hasznára használta hivatalát, többek között a tárgyalásról szóló könyve népszerűsítésére.

A Legfelsőbb Bíróság mostani döntése szerint Hill befolyásolta az eljárást, és ezzel megsértette Murdaugh tisztességes tárgyaláshoz való jogát. A bírák azt is jelezték, hogy a tárgyalást vezető bíró, Clifton Newman túl sok bizonyítékot engedett be Murdaugh pénzügyi bűncselekményeiről a gyilkossági perben. Szerintük ezeket korlátozni kellett volna. Az ügyészség várhatóan újra bíróság elé állítja Murdaugh-t a gyilkossági ügyben. (New York Times)