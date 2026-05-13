Bántalmazás gyanújával bocsátottak el egy nevelőt a Debreceni Javítóintézetből

Bántalmaztak egy fiatalt nemrég a Debreceni Javítóintézetben a 24.hu információ szerint, a Hajdú‑Bihar megyei Főügyészség megerősítette, hogy az ügyben a javítóintézet igazgatója feljelentést tett, a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság pedig nyomozást rendelt el közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás gyanúja miatt.
Közlésük szerint az intézmény egyik nevelője „2026. március 29‑én bántalmazott egy fogvatartottat, az ügyben büntetőeljárás indult”. Ezen túl közölték, hogy a fiatal nem szenvedett sérülést, a büntetőeljárás jelenlegi szakaszában gyanúsítotti kihallgatás nem történt, a nyomozást felügyeletét a Debreceni Járási Ügyészség látja el. A rendőrség további részleteket nem közölt, a nyomozás érdekeire hivatkozva.
A hatóságok fogvatartottként hivatkoztak a nevelt fiatalra, akinek életkorát nem erősítették meg. Az intézet egy belső vizsgálatot is lefolytatott, ezután szüntették meg az érintett nevelő munkaviszonyát, ezt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága is megerősítette a lapnak. Úgy tudni, hogy egy nappal később egy másik munkatárs jogviszonyát is megszüntette a Debreceni Javítóintézet, de közlésük szerint ez nincs összefüggésben a március 29-i esettel.
A Debreceni Javítóintézetben korábban is történtek bántalmazások: 2024 júniusának végén mentették fel a debreceni javítóintézetben azt a férfit, akire most márciusban az ügyészség végül két év börtönt kért három év próbaidőre felfüggesztve, mert korábban csoportvezető nevelőként gyerekeket vágott nyakon, ütött bordán és csapott háton. A 24.hu birtokába jutott dokumentumok szerint pedig tíznél több öngyilkossági kísérlet történt a Debreceni Javítóintézetben 2025 eleje óta.
2025 decemberében döntött úgy az előző kormány, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek. Gulyás Gergely akkor azt mondta, nem tudott arról a kormány, hogy olyan bántalmazási esetek történnek a Szőlő utcai javítóintézetben, amit Juhász Péter bemutatott.
