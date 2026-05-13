Bayer Zsolt mostantól szép hosszú elemzéseket fog írni, mindenféle durvaság nélkül

„Nekem van egy olyan érzésem, hogy odaát az a helyzet, hogy megvannak arról győződve, hogy ők bármilyen stílusban, bárkiről, bármit mondhatnak, bárkit elküldhetnek az anyjába, de ha ezt visszakapják, akkor fölteszik a kezüket, hogy hát úristen, hogy lehet így beszélni. Csak ennyit akartam leszögezni” – így elemezte a „ki ütött vissza először”-helyzetet a Mandiner műsorában a masszív kurvaanyázásairól híres Bayer Zsolt, aki mindezek után közölte, hogy mik a tervei.

„Amúgy meg most, ebben a világban, hát édesem... a túlfeszült lényeglátó szerepébe fogok visszaköltözni. Szép hosszú elemző cikkek, mindenféle durvaság nélkül. Annak lesz értelme.”

Ezek szerint az elmúlt években a kurvaanyázásnak volt értelme.