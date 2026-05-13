Magyar Péter támogatásával döntött az EU az erőszakos izraeli telepeseket sújtó szankciókról

Az Európai Unió hétfőn megállapodott abban, hogy vagyonbefagyasztást és utazási tilalmat is magukban foglaló szankciókat vezet be a Ciszjordániában palesztinok ellen erőszakosan fellépő izraeli telepesek ellen. A lépést az tette lehetővé, hogy az új magyar kormány támogatásáról biztosította az EU-t.

Kallas hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében hozzátette, hogy az intézkedések a Hamász tagjaira is kiterjednek majd, több ország ugyanis csak azzal a feltétellel támogatta a szankciókat, ha azok a Hamászt is érintik, amelyet az EU terrorszervezetként tart nyilván.

Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Az EU már korábban is vezetett be szankciókat erőszakos telepesek ellen, 2024-ben öt személyt és három szervezetet szankcionáltak, akik súlyos és rendszeres emberi jogi visszaélésekért felelősek palesztinokkal szemben Ciszjordániában. Az EU további szankciós törekvéseit az Orbán-kormány akadályozta, de Magyar Péter jelezte, hogy támogatni fogja az Unión belül széles körben támogatott szankciós csomagokat.

Az erőszakos telepesek elleni szankciókon túl az EU más lehetőségeket is vizsgál Izraellel szemben, felmerült például a telepekről származó termékek kereskedelmének betiltása vagy olyan magas uniós vámok bevezetése, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítenék az ilyen kereskedelmet, de ezeket is nehéz lesz elfogadni, mivel egyhangú támogatásra vagy minősített többségre lenne szükség az EU-tagállamok között.

Az erőszakos telepesek szankcionálása kisebb lépésnek számít ahhoz képest, hogy több európai ország az utóbbi időben az Izraellel való gazdasági kapcsolatok megszakítását sürgette. Spanyolország, Írország és Szlovénia például azt szorgalmazta, hogy az EU függessze fel társulási megállapodását Izraellel, vagy vezessen be szankciókat Itamar Ben-Gvir és Bezalel Smotrich szélsőjobboldali izraeli miniszterek ellen. Ezekhez azonban szintén egyhangú támogatásra vagy minősített többségre lenne szükség, amit több ország, köztük Németország és Olaszország továbbra sem hajlandó megadni.

Izrael külügyminisztere, Gideon Sa’ar „önkényesnek” nevezte az EU döntését, hogy izraeli állampolgárokat és szervezeteket szankcionáljanak „politikai nézeteik miatt, minden alap nélkül”. (Euronews)