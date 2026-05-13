Nagy Márton önmagához képest egész olcsón, hatszázezer forintért szállt meg Izraelben

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter protokollfőnökével és a 4iG delegációjával január 11-én Tel-Avivba utazott egy Bombardier Challenger 3500-as luxusrepülővel, a miniszter és munkatársának szállása 611 640 forint volt egyetlen éjszakára, írja az Átlátszó.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ideiglenes külföldi kiküldetést is szabályozó minisztériumi utasítása alapján a Nagy Mártonnal együtt utazó protokollfőnök („egyéb kiküldött”) szállására legfeljebb 250 euró/éj összeg fordítható. Ez akkori árfolyamon kb. 95 ezer forintot jelentett, ezek alapján a további több, mint 500 ezer forintot Nagy Márton szállására fordították. Ám a minisztériumi utasítás 27. §-a mozgásteret biztosít a tekintetben, hogy az „egyéb kiküldött” hol és mennyiért szállhat meg. Ugyanis, a delegáció tagjainak egy szállodában való elhelyezése érdekében – a takarékossági szempontok figyelembevételével – el lehet térni a fenti árkategóriától, és a delegáció tagjai a delegáció vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezésre jogosultak. A miniszter esetében a szállásköltséget törvény nem maximalizálja, bármilyen szállást igénybe vehet külföldi kiküldetésekor

Az izraeli kiküldetés semmiképp sem nevezhető olcsónak, de Nagy Márton utazási szokásaihoz képest talán nem is annyira kirívó. Tavaly írtunk arról, hogy a volt nemzetgazdasági miniszter szeret drágán utazni: volt eset, amikor Nagy Márton szállása éjszakánként 1,7 millióba, de a vele tartó egyfős „delegációé” is több mint egymillióba került. Olyan is volt, hogy háromnapos külföldi utazása a kísérők költségeivel együtt 36,6 millió forintjába került az adófizetőknek.