Ruff Bálint minisztériumánál nevezték ki hivatalosan az első államtitkárt

Az új miniszterelnök, vagyis Magyar Péter javaslatára Ducsay Zsuzsanna jogász lesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a Magyar Közlönyben megjelentek szerint. Ezt a tisztséget eddig Bordás Gábor töltötte be 2021 óta.

A Miniszterelnöki Kormányiroda eddig a Miniszterelnöki Kabinetiroda része volt, ami most beolvad a Miniszterelnökségbe, aminek vezető minisztere Ruff Bálint.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ahogy a HVG is írja, hogy bár a közigazgatási államtitkárok a minisztériumi hivatalok vezetői, elvben független kormánytisztviselők, megbízatásuk pedig nem függ a kormányváltástól. Most azonban megváltozott a tárcák felépítése és elnevezése is, így a politikusként működő államtitkárokon kívül több új közigazgatási államtitkár kinevezése is várható.

Bár Ducsay az első államtitkár, akit hivatalosan is bejelentettek, kedden már közölték több más államtitkár nevét is, illetve többen a keddi miniszteri meghallgatásokon is ott voltak. Van köztük OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is.