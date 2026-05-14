A budapesti orosz nagykövetség Facebookon magyarázta el, hogyan is kell érteni a Kárpátalja elleni heves dróntámadást

Közleményt adott ki csütörtök délután Oroszország budapesti nagykövetsége, miután Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalját szerdán ért heves orosz dróntámadások miatt bekérette Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet a Külügyminisztériumba, és a tárgyaláson kijelentette: a magyar kormány számára elfogadhatatlan, hogy az orosz agresszor most már a magyarok lakta Kárpátalját is támadja.

Az orosz nagykövetség a Facebookon közzétett állásfoglalásában igyekezett új keretet adni az esetnek, ami miatt Csapon egy ideig még magyar MÁV-alkalmazottaknak is óvóhelyre kellett menniük. „A magyar fél megkapta a megfelelő pontosításainkat” felütés után az orosz védelmi minisztérium tegnapi állásfoglalását idézték, ami szerint „a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt ukrán energia- és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes telepítési pontjait célozták meg 147 területen”.

A nagykövetség közlemény szerint tájékoztatták az orosz fegyveres erők által kárpátaljai csapásait elítélő, azt a háború eszkalációjának tekintő Orbán Anitát arról az álláspontjukról, hogy az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik. Egy kép többet mond ezer szónál, így megmutatjuk Miroszlav Bileckij kárpátaljai kormányzó fotóit az orosz drónbecsapódások helyszínéről, amiknek, ha hinni lehet az oroszoknak, semmi köze a polgári infrastruktúrához.

Az orosz közlemény szerint egyébként az egész heves dróntámadás csak válasz volt az ukránoknak, egészen pontosan válaszul történt „az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték”. Arra, hogy a háború a 2022 februárjában kezdődött orosz agresszió miatt zajlik, nem tértek ki.

A közlemény azzal zárul, hogy „az orosz fél felvázolta az ukrán konfliktus megoldására vonatkozó alapvető megközelítéseit is”. Hogy mik ezek, arról, mintha a régi jó Szijjártó Pétert hallgatnánk, nem esik egyetlen szó sem.