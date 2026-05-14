Minipánik tört ki a Magyar Művészeti Akadémia monopolhelyzetét látszatra meghagyó friss kormányrendelet miatt, de a rendelkezés csak átmeneti és nem tört ki egyből a kultúrharc

(Alul frissítve!)

Valóságos minipánik tört ki a művészeti közéletben, amikor a friss Magyar Közlönyben többen is kiszúrták azt a kormányrendeletet, ami Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladat- és hatásköréről szól. Ennek az egyik pontja ugyanis a következőképpen hangzik:

158. § (2) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében

a) a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját, és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért."

A pánik oka, hogy az MMA a magyar kultúra egészét messze nem képviselő, pártosan fideszes-konzervatív-nacionalista szervezet. Ami ráadásul a fideszes hatalmi-pénzosztó gépezet integráns része volt, például azáltal, hogy a közpénzt a kultúrára kiosztó NKA-s kuratóriumok tagságának egyharmadát ők delegálhatták.

Maga az MMA azonnal ugrott, lelkesen üdvözölve, hogy nyeregben maradhatnak: a szervezet elnöke, Turi Attila, az imént olyan közleményt adott ki, amiben ilyen mondatok sorakoznak:

„A Magyar Művészeti Akadémia üdvözli a Kormány döntését, tevékenységével méltányos és együttműködő partnere lesz az új kulturális kormányzatnak. (...) Az Akadémia javaslataival és észrevételeivel kész segíteni a Kormány munkáját a köztestület közfeladatai ellátásához kapcsolódóan a társadalmi élet más területein is, így elsősorban – a művészettel történő nevelés által – a közoktatás színvonalának emelésében.”

Csakhogy a 444 tudomása szerint nem eszik olyan forrón a kását.

Bár magát Tarr Zoltánt még nem értem el, egy, a döntésekre rálátó kormányzati szereplő egy zárt levelezésben az imént arról írt, hogy a Közlönyben megjelent rendelet átmeneti és ügyrendi jellegű csak. A forrás szerint most csak annyi történt, hogy az újonnan felállt minisztériumokhoz hozzárendelték azokat a feladatokat, amiket az előző, ettől eltérő minisztériumi struktúrából örököltek. Így azt is rögzítették most, hogy az MMA elnökével történő kultúrpolitikai egyeztetés a frissen létrehozott társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős minisztérium vezetőjének feladata. (Az utolsó Orbán-kormányban a Kulturális és Innovációs Minisztérium nevű tárca vezetőjéé volt ez a feladat.) De ez a friss rendelet állítólag átmeneti, a kormányzati forrás szerint durván egy hónap múlva jöhetnek az új kormányrendeletek a tárcák újrafogalmazott feladataival.

Update:

Tarr Zoltán miniszter az imént friss FB-posztban erősítette meg a cikkünkben leírtakat. Magát az általános szituációt így írta le:

„A tegnap megjelent statútumrendelet célja, hogy a ma délután sorra kerülő átadás-átvétel során minden feladat átvételre kerüljön a bukott kormánytól. A TISZA kormány, az új, saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később, egy statutumrendelet módosítással fog tudni rendelkezni.”

Konkrétabban az MMA várható sorsáról pedig ezt írta:

Az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorsáról is. Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is. Szabadítsuk fel együtt közösségeinket és a magyar kultúrát.