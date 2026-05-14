Sok a halott és a sebesült Kijevben az orosz bombázás után

Az orosz hadsereg csütörtökön rakétákkal és drónokkal lőtte Kijevet. A taámadásokban legalább hét ember meghalt (köztük egy 12 éves lány), több mint 40-en pedig megsebesültek. Ugyanakkor az ukrán katasztrófavédelem további 20 embert még keres.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint további hét ember sebesült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni, ketten pedig a déli Odessza megyében szenvedtek sebesüléseket. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint ötven lakóépület. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások következtében a fogyasztók egy része Kijevben áram nélkül maradt, valamint az ország csaknem felében, a volinyi, dnyipropetrovszki, donyecki, zaporizzsjai, kijevi, lvivi, poltavai, szumi, harkivi, csernyihivi és hmelnickiji területeken szünetel az áramszolgáltatás - közölte az energetikai minisztérium. (RBC/Pravda/MTI)