Visszakapja Petőfi nevét a Budaörsi úti laktanya

A nemzeti szuverenitást zászlajára tűző Orbán-kormány egyik utolérhetetlen dobása volt 2023-ban, hogy a Budaörsi úti Petőfi Sándor laktanya a szabadságharcos költő születésének 200. évfordulóján egy Habsburg uralkodó nevét kapta meg. Így lett az objektum Mária Terézia-laktanya.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter akkor ezt azzal indokolta, hogy ezzel üzennek „minden anyának és feleségnek", akik ma is azzal a „féltő szeretettel” engedik a haza védelmére gyermeküket, férjüket, ahogy azt Mária Terézia annak idején a testőreivel és katonáival tette.

Ruszin-Szendi Romulusz, az új honvédelmi miniszter most bejelentette, hogy pénteken visszakapja Petőfi nevét a laktanya. „Mert Petőfi nem csak költő volt, hanem szabadságharcos, magyar honvéd őrnagy. A bátorság, a hazaszeretet és a nemzeti öntudat örök szimbóluma” - mondta Ruszin-Szendi. Egyúttal bejelentette, hogy minden alakulat szavazhat majd arról, hogy vissza akarja-e kapni alakulatának korábbi nevét és a hadrendi számát.

Majd az új miniszter aláírt egy határozatot, amivel az állomány plusz 10 nap szabadságot kapott, valamint a minisztérium és a Magyar Honvédség személyi állományának május 21-22. szolgálatmentes napokká válnak.

Ígéretet tett arra, hogy átvilágítják a bérrendszert, valamint megkezdik a bérfeszültségek felszámolását. Ruszin-Szendi Romulusz felsorolta az elmúlt korszak legsúlyosabb ügyeit, ahol át akarja nézni a vizsgálati jegyzőkönyveket. Ilyen a kézigránát-baleset, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hekkertámadás ügye, a MIG-29-es gépek alkatrészeinek ellopása, valamint a filmforgatásokkal kapcsolatos döntések és az ott történt eszközlopások.