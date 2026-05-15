Az olimpiai bajnok Szécsi Zoltán nemhogy képviselő nem lesz, az egri vízilabdából is távozik

Új elnököt választott az Egri Vízilabda Klub, Szécsi Zoltán távozik – írta meg a Nemzeti Sport. A lap szerint a háromszoros olimpiai bajnok a személyét ért támadások miatt mandátuma lejárta után nem kívánja már betölteni a tisztséget.

Az Egri Vízilabda Klub pénteken tartotta éves rendes közgyűlését, itt jelezte a regnáló elnök, hogy nem vállal újabb ciklust. Az Egri Vízilabda Klub honlapján arról is beszámoltak, hogy a közgyűlés egyhangú szavazással Weisz Norbertet választotta elnöknek, akinek a mandátuma ugyanakkor csak október 5-ével kezdődik.

Szécsi Zoltán Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Szécsi 2018 októbere óta volt elnök, de a Telex már tavaly nyáron arról írt, hogy petíció indult a lemondatása érdekében. Az aláírásgyűjtésben a lap híre szerint az első helyre az eredménytelenséget tették, emellett etikai és szakmai vétségeket hozták fel Szécsi ellen, valamint a közösségi bizalom elvesztését. Az elégedetlenséget elsősorban az okozta, hogy több, a szakmai munkában meghatározó szerepet betöltő edzőt és munkatársat minden előzetes tájékoztatás vagy világos indoklás nélkül bocsátottak el, vagy önként távoztak szakmai konfliktusok miatt.

A választásokat követően nem sokkal még úgy volt, hogy bár eredetileg nem tették befutó helyre a Fidesz országos listáján, a párt vezetése mégis beültette volna a parlamenti frakcióba. Az egykori sztársportoló el is fogadta a felkérést, ám nem sokkal később, május 1-jén kiderült, családi okokra hivatkozva mégsem vállalja a képviselősködést.