Eddig tartott a Nagy Márton által kért önmérséklet, sorban árat emelnek a bankok és a telekom cégek

Tavaly áprilisban Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter az élelmiszerekre bevezetett ársapka bűvöletében önmérsékletre kérte a bankokat és a telekommunikációs cégeket is. Egészen pontosan azt kommunikálta a bankok esetében, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy ebben a szektorban is államilag vezetnek be díjkorlátozást. De lényegében ugyanez történt a telekommunikációs cégek esetében is.

A kormányváltással távozott Nagy Márton, így a szóban forgó cégek sem kötik már magukat a korábbi ígérethez, mindkét szektor szereplői áremelésről döntöttek. A Magyar Telekom, a Yettel és a One is visszatér az inflációkövető díjkorrekcióra, így szépen fokozatosan a következő hónapokban mindhárom szolgáltató árai 4,4 százalékkal, a tavalyi éves infláció mértékével emelkednek. A Magyar Telekom július elsejei hatállyal lép, a Yettel július 31-ig hajtja végre a díjkorrekciót, a One pedig szeptember elsejétől emel, írja a hvg.hu.

Hasonló történik a bankok esetében. Az OTP szinte minden tételéhez hozzányúl, mindenhol nagyjából 4 százalékkal vagy valamivel afelett drágítanak: a normál számlavezetési díj például 1416 forintról 1478 forintra emelkedik, a Mastercard Online kártya kibocsátási díja 3292 forintól 3437 forintra nő, a belföldi ATM-ből a készpénzfelvétel díja a 150 ezres határig 165 forint + 1,79 százalékról 172 forint + 1,79 százalékra emelkedik. Emellett nőni fog a rendszeres átutalások felszámolható minimális és maximális díj is, ahogy a csoportos beszedési megbízások ára is. Igaz, ezzel párhuzamosan lesznek szolgáltatások, amelyek díjmentessé válnak majd.

A CIB Banknál idén nemcsak a tavalyra érvényes 4,4 százalékos inflációval emelik a díjaikat, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7 százalékos emelést is hozzácsapják. Ez azt jelenti, hogy összesen 8,2-8,3 százalékkal emelkednek a díjaik.

A K&H Bank és a Raffeisen áprilistól emelt a díjain, 4,4 százalékkal. Az Erste április végén jelentette be az emelést, és ők is tartják magukat a 4,4 százalékhoz, ahogy az Unicredit Bank is. A Gránit Banknál az új számlacsomagok bevezetése miatt nem lehetséges az összehasonlítás, az MBH Bank pedig 2026. július 31-től, illetve 2026. augusztus 1-jétől érvényesíti a minimálbér változásából, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexből eredő módosításokat – közölte a hvg.hu-val a a pénzintézet.