Életben maradhatnak a kis benzinkutak a felszabadított üzemanyagnak köszönhetően a Független Benzinkutak Szövetsége szerint

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség ugyanis egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami „nyilvánvalóan lehetetlen”.