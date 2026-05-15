Mága Zoltán fotósa úgy kapott 500 milliót az NKA-tól, hogy pályázatát 0 forint saját forrással kalkulálta

A HVG kikérte a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) annak a pályázatnak a dokumentációját, amivel 500 millió forint támogatást kapott Mága Zoltán fotósa.

A dokumentumokból kiderült, hogy a pályázat nagyon gyorsan lezajlott. A fotós Földházi Balázs által frissen alapított Zenei Kör Művészeti Kft. március 8-án fizetett be 12700 forint nevezési díjat, ekkor írták alá az állami támogatási nyilatkozatokat is. Március 10-én érkeztették a kérelmet, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) pedig március 11-én küldött hiánypótlást, ami március 13-án be is érkezett. Hankó Balázs kulturális miniszter március 20-án írta meg az NKTK-nak, hogy 500 millió forint támogatást adna a cégnek.

A hiánypótlásra azért volt szükség, mert az eredetileg beadott költségvetésben több olyan tétel is volt, ami inkább egy működő szervezet fenntartási költségeire emlékeztetett, nem pedig egy konkrét koncertsorozat projektalapú finanszírozására. Az NKA pedig hivatalosan nem működést, hanem konkrét kulturális projekteket finanszíroz. Az NKTK jelezte a cégnek, hogy munkabérre (18 millió), járulékra (2 millió) és könyvelési, ügyvédi és pénzügyi szolgáltatásokra (5 millió) nem igényelhető támogatás.

Mága Zoltán Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A hiánypótlással beküldött új költségvetésből eltűntek a kifogásolt kiadások, miközben az EKHO-s megbízási díjak 67-ről 69 millióra, a „sztárfellépők, előadóművészek, zenekari tagok, kórusok, tánckarok, karmesterek, hangszerelés” sor pedig 236,5 millióról 288,5 millió forintra emelkedett. A tervezett sztárfellépőket részletesen is felsorolták, a listán volt többek között Cserhalmi György, Molnár Piroska, Reviczky Gábor és Király Viktor is.

A pályázati anyagban 0 forint saját forrással kalkuláltak. PR- és kommunikációs költségekre viszont 40 millió, szervezésre pedig 45 millió forinttal számoltak.

Nem sokkal a választás után derült ki, hogy az NKA és Hankó Balázs több mint 17 milliárd forintot osztott szét Fidesz-közeli szereplők között a választás előtt. Ekkor lett nyilvános a Mága Zoltán fotósának megítélt 500 millió forint is. Mága később azt mondta, hogy az összegből egyetlen forintot sem kapott. Május 14-én az is kiderült, hogy a hegedűművész 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.