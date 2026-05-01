Az NKA több bizottsági tagja is azt állítja, ők nem a celebgazdagító-galuskaevős programokat hagyták jóvá

A több mint egy hete húzódó, Baán László bizottsági tag, valamint Bús Balázs alelnök lemondásával járó NKA-botrány egyik fontos kérdése, hogy a fideszes celebeknek és egyesületeknek a választás előtti vurstlijaira kifizetett 17 milliárd forintos támogatásokról valóban az NKA Bizottságának jóváhagyásával döntöttek-e. A szabályok szerint ugyanis minden kollégiumnak évente írásos beszámolót kell benyújtania a Bizottság felé a tevékenységéről és a felhasznált forrásokról.

Több bizottsági tag viszont azt állítja: nem azt a beszámolót látták és fogadták el, amely később nyilvánosságra került, hanem egy jóval szűkebb, eltérő tartalmú dokumentumot. Emiatt most belső vizsgálatot sürgetnek.

A Telex megszerezte azt a beszámolót, amelyet elvileg a bizottság április 23-án jóváhagyott. Ez mindössze másfél oldalas, és csak két programot tartalmaz: a Jókai-emlékévhez kapcsolódó, 30 milliós támogatást, valamint a Márai-évfordulóra szánt 100 millió forintot. A később az intézmény honlapján is publikált, 34 oldalas dokumentumban szereplő milliárdos tételek és vitatott támogatások ebben egyáltalán nem jelennek meg.

A Telexnek két bizottsági tag is azt mondta, hogy nem azt a beszámolót hagyták jóvá, amely később nyilvánosságra került.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója szerint a lista alapján „érdemi vizsgálatra” van szükség, és azt állította, hogy ők csak a nyilvánosságra kerülés után szembesültek azzal, kik és milyen célokra kaptak támogatást a 17 milliárdos keretből.

Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára szintén azt állította: a bizottság nem fogadta el azt a beszámolót, amelyben a sajtóban megjelent tételek szerepelnek, mert az eléjük került anyag csak a Jókai- és Márai-programokat tartalmazta. Emiatt részletesebb kimutatásokat és új beszámolót kértek.

A Telex nem érte el Vidnyánszky Attilat, ezért a Megafon YouTube-csatornájának, a Patrióta Kultúrharc: Lincselés van előkészületben? című adásából idéztek. A Nemzeti Színház vezérigazgatója ott arról beszélt:

„leesett az állam, hogy milyen pénzek mentek és kiknek”.

Szintén értetlenkedésének adott hangot Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, aki a botrány óta le is mondott az NKA-ban viselt tisztségéről. Hankó Balázsnak írt levelében kiemelte, „csak sajtóértesülésekből világossá vált, hogy a kollégium beszámolója messze nem fedte le a KKPIK (Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma) támogatási döntéseinek széleskörű spektrumát, így az súlyosan hiányos s éppen ezért megtévesztő képet adott a Bizottság számára a KKPIK éves munkájáról.”

A múzeumigazgató szerint

„időközben az NKA honlapjára is kikerült a KKPIK által megítélt támogatások felsorolása, melyek közül számos, nemegyszer kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének.”

Baán ezért azt javasolta, hogy a bizottság azonnali hatállyal vonja vissza a kollégium beszámolójának elfogadását. A Telex értesülése szerint ezt azóta a bizottsági tagok egyszerű többséggel megszavazták, a döntés kihirdetése viszont az alelnök hatásköre, aki azonban időközben lemondott.

A botrányt az robbantotta ki, hogy nyilvánosságra került: az NKA egy 17 milliárdos keretből nemcsak kulturális programokat, hanem politikailag kötődő szereplőket és vitatható projekteket – például főző- és evőversenyeket – is támogatott.

A minden elemében szokatlan pályázati eljárásról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Kapcsolódó cikkek

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

Bús Balázs feláll az NKA alelnöki székéből

Az NKA alá tartozó NKTK döntései nyomán olyan celebek sokasága járt jól, mint Tóth Gabi, Dopeman vagy Pataky Attila.

Gazda Albert
POLITIKA

Dagad Hankó fekete kasszás botránya, Baán László is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

A Szépművészeti igazgatója szerint az NKA vezető testülete nem tudott arról, hogy a speciális kollégium milyen célokra és kiknek szórt ki titokban hatalmas összegeket a választási kampány idején.

Szily László
KULTÚRA

150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott

A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.

Windisch Judit
POLITIKA