Bús Balázs feláll az NKA alelnöki székéből

Távozik a Nemzeti Kulturális Alap, az NKA alelnöki posztjáról – közölte a HVG-vel Bús Balázs. A politikus, aki 2006 és 2019 között a Fidesz színeiben Óbuda polgármestere volt, először 2021-től 2024 elejéig dolgozott az NKA alelnökeként, majd egy rövid szünet után – amikor újraindult a III. kerületi polgármesteri székért, de hiába – 2024 őszén másodszor is NKA-alelnök lett.

Molnár Áron színész-aktivista múlt héten beszélt először arról, hogy az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, jórészt Fidesz-közeli celebeknek.

A Molnár által „állami kifizetőhelynek” nevezett támogatásból kapott Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila, Muri Enikő és sokan mások is.

A pénzek kiosztásához Hankó Balázs, a távozó kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterének hozzájárulása kellett Molnár szerint. A jogszabályok szerint a megítélt támogatásokat és a döntéshozó kuratórium összetételét az NKA honlapján közzé kellett volna tenni, ez azonban Molnár szerint csak az ügy nyilvánosságra kerülése után történt meg.

Hankó a Magyar Nemzetben reagált a vádakra, miszerint ezen keresztül fizették volna a Fidesz választási kampányában részt vevő influenszereket. „Tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként feltüntetni olyan támogatásokat, amelyek a magyar kultúra egészét szolgálják” – mondta, hozzátéve, a támogatások odaítélése minden esetben szabályozott pályázati eljárás keretében történt, meghatározott szakmai szempontok alapján, azokból nem csurgattak vissza semmit.

