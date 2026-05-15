Megható iskolai videók lepték el a netet – gyerekek és tanárok alkottak együtt a SPAR projektjében

Az elmúlt napokban sorra jelentek meg azok a videók a közösségi médiában, amelyeken iskolai osztályok és gyerekkórusok együtt énekelnek, nevetnek, táncolnak, néha kicsit félénken, néha teljes önfeledtséggel, de minden pillanatuk őszinte és szívből jön. És talán éppen ezért ennyire megható nézni őket!

A felvételeken nem profi előadókat látunk, hanem gyerekeket. Iskolásokat, akik együtt izgulnak, összekacsintanak, elnevetik magukat egy-egy mozdulat után, és közben valami olyasmit csinálnak, amire manapság talán mindannyiunknak nagyobb szüksége lenne: kapcsolódnak egymáshoz. A SPAR Zenei Kihívás a SUPERALBUM by SPAR kezdeményezés része, amely azért jött létre, hogy minél több gyermek megtapasztalhassa a közös zenélés örömét. A programban korábban ismert magyar előadók - többek között a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, a Margaret Island, a Blahalouisiana és Mehringer Marci - dolgoztak együtt a Superar gyermekkórussal. A dalok tavaly ősszel, a Budapest Park színpadán csendültek fel először élőben.

De talán a projekt legszebb része mégis az, ami most történik. Országszerte osztályok, kórusok és tanárok kezdtek el együtt alkotni Járai Márk Réteken című dalára. Van videó, amit tornateremben forgattak, van, amit iskolaudvaron vagy egy mező közepén, és van olyan is, ahol az egész osztály egyszerre próbál komoly maradni, miközben valaki hátul biztosan nevetni kezd. És ettől lesz az egész annyira szerethető.

A sok negatív szenzáció világában jó látni, hogy mennyi öröm és bátorság van ezekben a gyerekekben. Hogy mernek szerepelni, együtt énekelni, önmagukat adni. És közben ott van mögöttük a rengeteg pedagógus és szülő is, akik időt, energiát és szeretetet tettek abba, hogy ezek a pillanatok megszülethessenek.

„Óriási öröm számunkra, hogy összesen 110 osztály pályázott a SPAR zenei kihívására, ami azt jelenti, hogy több ezer gyermek, valamint szülők és pedagógusok fogtak össze egy közös, kreatív élmény érdekében. Már önmagában az is fantasztikus eredmény, hogy ennyi közösség vállalta a közös éneklést, a videók elkészítését és azt, hogy együtt alkossanak valami maradandót” - mondta Németh Károly, a SPAR Magyarország marketing igazgatója.

A projekt mögött a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a SPAR Magyarország áll. Jó látni, amikor egy nagy márka nem csak jelen van, hanem valóban hozzátesz valami szépet a világhoz. Mert ezek a videók sokkal többet adnak néhány perces zenei tartalomnál. Egy kis reményt adnak abból, hogy a gyerekek még mindig tudnak együtt örülni, együtt alkotni, és hogy a közös élményeknek még mindig van varázsuk. Talán ezért olyan nehéz abbahagyni a nézésüket.

A kedvencekre most szavazni is lehet a SPAR Facebook oldalán, a díjazott közösségek pedig értékes ajándékokkal és élményekkel lehetnek gazdagabbak: a legemlékezetesebb produkciók készítői klipforgatáson vehetnek részt Járai Márkkal, ellátogathatnak a Magyar Zene Házába, emellett értékes nyeremények, moziélmények, hangszertámogatások és pedagógusoknak szóló zenei képzések is gazdára találnak.