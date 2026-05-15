Öt olasz búvár veszíthette életét a Maldív-szigeteknél, több mint 60 méteres mélységben

Pénteken sem sikerült megtalálni a Maldív-szigeteki búvárszerencsétlenség öt áldozata közül négy holttestét, a keresést szombaton hatvan méter mélyen folytatják a tengerben – közölte Olaszország Srí Lanka-i nagykövete. Az első hírekkel ellentétben a mélytengeri merülés közben eltűnt öt olasz turista közül a tragédia napján, csütörtökön csak egy holttestét találták meg 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.
A helyi hatóságok nagy erőkkel, rossz időjárási körülmények között, erős szélben, heves esőben, erős áramlatok közepette, hajókkal, repülőkkel és búvárcsapatokkal keresték az eltűnteket, főleg a víz alatti barlangrendszer mélyebb részében, ahol a megtalált holttest előkerült. A nagykövet szerint a maldív parti őrség búvárjainak a három egymással összefüggő üreg közül eddig csak kettőbe sikerült eljutniuk.
A világhírű indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen a Genovai Egyetemhez kötődnek. Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, búvároktató.
Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő azt mondta, az odaveszett turisták által kutatni tervezett barlang olyan mélyen fekszik, hogy a legjobb felszereléssel rendelkező búvárok is óvakodnak megközelíteni.
A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni. A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás javultával visszatérhet a fővárosba, Maléba.
Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében. (via MTI)