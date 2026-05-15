Öt olasz búvár veszíthette életét a Maldív-szigeteknél, több mint 60 méteres mélységben

Pénteken sem sikerült megtalálni a Maldív-szigeteki búvárszerencsétlenség öt áldozata közül négy holttestét, a keresést szombaton hatvan méter mélyen folytatják a tengerben – közölte Olaszország Srí Lanka-i nagykövete. Az első hírekkel ellentétben a mélytengeri merülés közben eltűnt öt olasz turista közül a tragédia napján, csütörtökön csak egy holttestét találták meg 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.

A helyi hatóságok nagy erőkkel, rossz időjárási körülmények között, erős szélben, heves esőben, erős áramlatok közepette, hajókkal, repülőkkel és búvárcsapatokkal keresték az eltűnteket, főleg a víz alatti barlangrendszer mélyebb részében, ahol a megtalált holttest előkerült. A nagykövet szerint a maldív parti őrség búvárjainak a három egymással összefüggő üreg közül eddig csak kettőbe sikerült eljutniuk.

A világhírű indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen a Genovai Egyetemhez kötődnek. Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, búvároktató.

Búvárok a Maldív-szigeteknél, 2026. május 15-én Fotó: MOHAMED AFRAH/AFP

Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő azt mondta, az odaveszett turisták által kutatni tervezett barlang olyan mélyen fekszik, hogy a legjobb felszereléssel rendelkező búvárok is óvakodnak megközelíteni.

A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni. A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás javultával visszatérhet a fővárosba, Maléba.

Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében. (via MTI)