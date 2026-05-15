Palvin Barbara gyereket vár

Palvin Barbara magyar modell és Dylan Sprouse amerikai színész Instagramon jelentették be közös fotókkal, illetve egy ultrahang-képpel, hogy gyerekük lesz. Mindezt kevesebb mint egy évvel azután, hogy a világszerte ismert modell a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy endometriózissal műtötték.

Palvin és Sprouse 2023-ban jegyezték el egymást, majd Ceglédbercelen házasodtak össze.

Azoknak, akik azt kérdezik ezen a ponton, hogy kit érdekel mindez, szeretném a figyelmébe ajánlani azt az információt, miszerint a terhességet bejelentő bejegyzést – amiben az ultrahang-képen a gyerek jól láthatóan metálvillázik – mindössze tíz óra leforgása alatt több mint 3,5 millió ember lájkolta.