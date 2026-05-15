Raktárba pakol át a Kutyapárt, mert felmondták a székhelyük bérleti szerződését

Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) BVSC sporttelepén található székhelyének bérleti szerződését. A HVG értesülését Nagy Dávid pártigazgató is megerősítette. Nagy azt mondta, hogy indoklás nélkül, 30 napos felmondással bontották fel a szerződésüket. Annak ellenére, hogy fizették a bérleti díjat.

„Új irodára most nem lesz pénzünk, egyelőre egy raktárba pakolunk át, illetve a helyi közösségi irodánkba”.

Nagy Dávid a választás előtt azt mondta interjúnkban, hogy minden 5 százalék alatti eredményt kudarcnak tekintene. Az MKKP végül nem érte el az 1 százalékot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos állami kampánytámogatást, amiből 464 milliót költöttek el. A párt jelenleg is gyűjt, 145 millió forintnál járnak.

Nagy azt mondta, szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal. Arra kérnek mindenkit, hogy addig erősítsék a helyi közösségeket.