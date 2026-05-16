„Bence, ekkora hülyeséget, amit összehordtál, én már nem bírom hallgatni… vége a Fidesznek, ezzel vége, miattatok”

Terjed a neten egy videó, Facebookon, Threadsen, és természetesen Redditen is –, ami Tuzson Bence egy lakossági fórumán készült, már a választások után. A poszt szerint a budapesti Polgárok Házában volt a rendezvény, bár a ház oldalán erre utaló posztot nem találtunk (csak egy 2017-es linken látjuk a házban Tuzsont). A videó azzal kezdődik, hogy Tuzson exminiszter arról lamentált, hogy nem sikerült és miért nem sikerült a fiatalokat behúzni, és hogy erre majd kell egy külön stratégia, valamint megdicsérte a párt kevés egyéni győztesének egyikét, az ózdi Csuzda Gábort, mondván, „ő is egy elég ügyes gyerek”.

Kedves elismerés ez a 30 százalékot szerzett Tuzsontól a 47 százalékos Csuzdának.

De nem is ez a lényeg.

Hanem hogy a szavai után egy, már az első szavaiból érezhetően felindult választópolgár kapott szót. És kegyetlenül nekiment a Fidesz kampányának, Tuzsonnak, Németh Balázsnak, Lázár Jánosnak, a háborús riogatásnak, Pócs Jánosnak, Hankó Balázsnak. Néhány idézet a hozzászólásából, amit a jelenlévők hasonlóan elég indulatosan reagáltak le, aztán a cikk végén megnézheted a teljes videót.

Bence, ekkora hülyeséget, amit összehordtál, én már nem bírom hallgatni.

Az a probléma, hogy háborúsan riogattatok… nem azzal kampányoltatok, hogy hogy lehetne az emberek életét megváltoztatni.

Te mit keresel a parlamentben? Te, aki arra hivatkoztál, hogy nincs kiskorú, ugye?

A Lázár, amit mondott, hogy a cigányságot vécépucolónak nevezte…

Hankó Balázs 17 milliárdot szétosztogatott a Fideszhez közeli különböző hírességeknek meg családtagoknak, ezért veszítettetek.

Amit a Pócs művelt, a Pócs mit keres a parlamentben? Aki kazánba záratta az embereket oda, és azzal viccelődött…

A Németh Balázs, az a nevetséges kampány, amit művelt…

Elmondom Bence, hogy mi lesz, jó? Az lesz Bence, hogy vége a Fidesznek, jó? Ezzel vége, miattatok!

És íme a videó, amit már csak a háttérhangok miatt is érdemes megnézni és hallgatni: