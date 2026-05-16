Donald Trump szerint megölték az ISIS második parancsnokát

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Abu-Bilal al-Minukit, az ISIS második számú globális parancsnokát likvidálták egy amerikai és nigériai erők által végrehajtott műveletben.

„Ma este az én utasításomra a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megtervezett és nagyon összetett küldetést, hogy felszámolják a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről. Abu-Bilal al-Minuki, az ISIS második számú parancsnoka azt hitte, hogy elbújhat Afrikában, de nem is sejtette, hogy vannak forrásaink, akik tájékoztattak minket arról, hogy mit csinál” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Megköszönte a nigériai kormánynak a műveletben való partnerségét is. Nigéria korábban Trump vizsgálata alá került, aki azt állította, hogy üldözik az ottani keresztényeket, amit az afrikai ország kormánya tagad. Az Egyesült Államok tavaly karácsony napján mért csapást az állítólagosan iszlamista bázisokra Nigéria északnyugati részén, Trump vádaskodásait követően. (Reuters)