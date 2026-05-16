Meghalt egy búvár a Maldív-szigeteknél, amikor az eltűnt olasz búvárok holttestét kereste

A maldív katonai búvár, Mohamed Mahudhee helytelen dekompresszió, közismertebb nevén keszonbetegség miatt halt meg egy víz alatti barlangban, amikor a szerdán eltűnt, és feltehetően életüket vesztett olasz búvárokat kereste – írja az Independent. Az öt olasz búvár mélytengeri merülés közben tűnt el, csütörtökön egyikük holttestét megtalálták 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.

Fotó: MOHAMED AFRAH/AFP

Az indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen a Genovai Egyetemhez kötődtek. Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, búvároktató. A búvárok egy 50 méter mélyen barlangban kutakodtak a Vaavu-atollon, jelentősen túllépve a Maldív-szigetek 30 méteres merülési korlátját. Benedettit csütörtökön kiemelték, a többiekről úgy vélik, hogy a barlang mélyén vannak.

A zord időjárás többször is akadályozta a kiemelési erőfeszítéseket. A hatóságok közben közölték, hogy az olaszokat szállító Duke of York nevű búvárhajó működési engedélyét felfüggesztették az eset kivizsgálásáig.