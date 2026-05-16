Megölték a Hamász gázai vezetőjét

Gázai iszlám vallási vezetők és a Hamász szombaton megerősítette, hogy életét vesztette a palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője az izraeli hadsereg előző napi légicsapásában. Az egyházi vezetők azt közölték, hogy Iz ad-Dín Haddád „mártírhalált halt”.

A pénteki támadást Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Izrael Katz védelmi miniszter jelentette be, azt azonban ők sem tudták pontosan megmondani hogy mi lett a parancsnok sorsa.

Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gáza város Rimal negyedében, egy lakásban tartózkodik. Az elmúlt hónapokban Iz ad-Dín Haddád állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben. (MTI)