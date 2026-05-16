Thai baleset: járművek tucatjai álltak a sínen, amikor beléjük csapódott a tehervonat, legalább 8-an meghaltak





A becsapódás előtti pillanat. A busz mögött láthatóak a dugóban a síneken rekedt további járművek.

Egy autóbusz, legalább 3 személyautó és jó pár motoros állt a síneken egy thaiföldi vasúti átjáróban, amikor egy érkező tehervonat beléjük futott szombaton. A szerelvény először a buszt találta el, ami kigyulladt, tovább súlyosbítva a helyzetet a bangkoki kereszteződésben.

A becsapódás

A buszt maga előtt toló vonat ezután csúszott rá a többi érintettre. Legalább 8-an meghaltak és van 32 sebesült is. A többi jármű azért rekedt meg a síneken, mert pirosat kaptak és ott tervezték megvárni a zöld jelzést. A baleset a reptérről a központba vezető, zsúfolt vonalon történt. A szemtanúk szerint sokkal több áldozat lett volna, ha mindez munkaidőben történik.

Aki mindezt videón is megnézné, az itt teheti meg.