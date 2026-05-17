„Akkor nézzük” – részletes adatokkal szólt vissza a maga ellen vizsgálatot kérő Pintérnek az új egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-posztban reagált arra, hogy Pintér Sándor, a területért felelős volt belügyminiszter az átadás-átvételen vizsgálatot kért maga és a Belügyminisztérium ellen, mondván: szerinte nincs miért szégyenkeznie.

„Akkor nézzük” – írja Hegedűs, majd a szombaton átvett helyzetértékelő dokumentum néhány megállapítását idézi.

A dokumentum szerint több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápolóhiány pedig meghaladja a 30 000 főt.

A szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év. 25 ezer kolléga már 58 év feletti. Ez azt jelenti, hogy miközben most is munkaerőhiány van, néhány éven belül még többen eshetnek ki a rendszerből.

Vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168–174 órát dolgoznak, hanem 220–240 órát. „Ez nem hivatástudat, hanem rendszerszintű önkizsákmányolás” – írja Hegedűs.

A legkritikusabb területek között szerepel a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika.

Az intenzív területen 1 609 szakasszisztensből 1 079 fő 46–60 év közötti, miközben a 25–45 évesek száma mindössze 212 fő. „Ha a nyugdíj mellett dolgozó kollégák kiesnek, egyes területeken az ellátás működése kerülhet veszélybe.”

„A járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet” – írja. Az asszisztensi tagozat 12 285 főt számlál, de a tagok közel kétharmada 45 év feletti. Ha csak a 60 év feletti korosztály távozik, már több mint 2 000 ember fog hiányozni erről a területről.

Hegedűs szerint Pintér öröksége az „elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”. Szerinte „alapjában sérül már a betegbiztonság – ki kell mondani”, és „a magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve”. Kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: „Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani”.

A jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülnek le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.