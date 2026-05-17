Először nyerte meg Bulgária az Euróvíziós Dalfesztivált

Darina Nikolaeva Jotova, azaz Dara a győzelem után Bécsben május 16-án. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Bulgária a verseny történetében először nyerte meg az idén 70. alkalommal megrendezett Euróvíziós Dalfesztivált: a Dara művésznevű, 27 éves bolgár popsztár, Darina Nikolaeva Jotova Bangaranga című, ADHD-diagnózisából táplálkozó számával győzött. Ugyan nem tartozott az esélyesek közé, végül 516 ponttal bőven megelőzte a 2. helyezett Izraelt és a 3. helyre befutó Romániát. Az Egyesült Királyság lett az utolsó, egyetlen ponttal, és az ország 2020 óta harmadszor lett tök utolsó.

Magyarország 2019 óta nem vesz részt a versenyen (ami a NER szerint túl woke). Izrael gázai háborúja miatt az idei Euróvíziót Spanyolország, Hollandia, Írország, Izland és Szlovénia is bojkottálta. Bécsben a döntő előtt a belvárosban tüntettek, az Izraelt képviselő Noam Bettan elődöntős produkcióját pedig Izrael-ellenes skandálásokkal zavarták meg (a döntőn már nem volt ilyesmi). A jövő évi versenyt Bulgária fővárosában, Szófiában rendezik meg. (BBC)