Káoszba fulladt az új Swatch órák megjelenése: a tömegjelenetek és verekedések miatt több bolt be is zárt

Világszerte hatalmas káoszt, lökdösődést és verekedéseket okozott a Swatch legújabb, az Audemars Piguet luxusmárkával közösen tervezett „Royal Pop” órakollekciójának premierje. A feszült helyzet miatt több európai és amerikai üzletet ki sem nyitottak, vagy biztonsági okokból bezártak.


A vásárlók napokig táboroztak a boltok előtt, hogy lecsaphassanak a nagyjából 400 dolláros (kb. 145 ezer forintos) darabokra. A tömeg és az indulatok azonban gyorsan elszabadultak:

  • Párizs közelében a rendőrség könnygázt vetett be egy 300 fős tömeg megfékezésére, miután az üzlet megrongálódott. A hatóságok szerint a Swatch alábecsülte a biztonsági kockázatot.
  • Milánóban verekedés történt a nyitáskor, míg Hága mellett a rendőrségnek kellett közbelépnie. Miután több holland üzlet a zárva maradás mellett döntött, a csalódott tömeget hazaküldték.
  • Londonban és hat másik brit városban biztonsági okokból ki sem nyitottak a boltok. New Yorkban, a Times Square-en a szemtanúk szerint a sorban állás egy koncert feszült hangulatú „mosh pit”-jére emlékeztetett.

A hatalmas roham mögött a gyors haszon reménye áll. A 400 dolláros órákat a szerencsés vásárlók azonnal továbbértékesítették a feketepiacon: volt, aki 2400, és olyan is, aki 4000 dollárt fizetett egy-egy darabért az utcán, hogy elkerülje a napokig tartó sorban állást. A Swatch egyelőre nem kommentálta az eseményeket. (via The Guardian)

