Káoszba fulladt az új Swatch órák megjelenése: a tömegjelenetek és verekedések miatt több bolt be is zárt

Világszerte hatalmas káoszt, lökdösődést és verekedéseket okozott a Swatch legújabb, az Audemars Piguet luxusmárkával közösen tervezett „Royal Pop” órakollekciójának premierje. A feszült helyzet miatt több európai és amerikai üzletet ki sem nyitottak, vagy biztonsági okokból bezártak.

Millet, Milano'da Swatch mağazından Plastik AP saat almak için birbiri ile kavga ediyor. plastik saate 400 euro verip birde bunu almak için kavga etmek için hakikaten başka bir gerizekalılık seviyesi gerekiyor.



Dünya harbi sikko bir yere gidiyor. pic.twitter.com/ERolOSmhKH — istblu█̶̳̘͛̄̃͒̄̃͜█̴͇̱̅͒̅█̵̻̣̝͒̈̄̈͝͝█̴̞̜̻̝͍̂̽͜█̴̵̴̶ (@istblu0Iut) May 16, 2026





A vásárlók napokig táboroztak a boltok előtt, hogy lecsaphassanak a nagyjából 400 dolláros (kb. 145 ezer forintos) darabokra. A tömeg és az indulatok azonban gyorsan elszabadultak:

Párizs közelében a rendőrség könnygázt vetett be egy 300 fős tömeg megfékezésére, miután az üzlet megrongálódott. A hatóságok szerint a Swatch alábecsülte a biztonsági kockázatot.

Milánóban verekedés történt a nyitáskor, míg Hága mellett a rendőrségnek kellett közbelépnie. Miután több holland üzlet a zárva maradás mellett döntött, a csalódott tömeget hazaküldték.

Londonban és hat másik brit városban biztonsági okokból ki sem nyitottak a boltok. New Yorkban, a Times Square-en a szemtanúk szerint a sorban állás egy koncert feszült hangulatú „mosh pit”-jére emlékeztetett.

A hatalmas roham mögött a gyors haszon reménye áll. A 400 dolláros órákat a szerencsés vásárlók azonnal továbbértékesítették a feketepiacon: volt, aki 2400, és olyan is, aki 4000 dollárt fizetett egy-egy darabért az utcán, hogy elkerülje a napokig tartó sorban állást. A Swatch egyelőre nem kommentálta az eseményeket. (via The Guardian)