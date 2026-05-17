Káoszba fulladt az új Swatch órák megjelenése: a tömegjelenetek és verekedések miatt több bolt be is zárt

Világszerte hatalmas káoszt, lökdösődést és verekedéseket okozott a Swatch legújabb, az Audemars Piguet luxusmárkával közösen tervezett „Royal Pop” órakollekciójának premierje. A feszült helyzet miatt több európai és amerikai üzletet ki sem nyitottak, vagy biztonsági okokból bezártak.
Millet, Milano'da Swatch mağazından Plastik AP saat almak için birbiri ile kavga ediyor. plastik saate 400 euro verip birde bunu almak için kavga etmek için hakikaten başka bir gerizekalılık seviyesi gerekiyor.— istblu█̶̳̘͛̄̃͒̄̃͜█̴͇̱̅͒̅█̵̻̣̝͒̈̄̈͝͝█̴̞̜̻̝͍̂̽͜█̴̵̴̶ (@istblu0Iut) May 16, 2026
Dünya harbi sikko bir yere gidiyor. pic.twitter.com/ERolOSmhKH
A vásárlók napokig táboroztak a boltok előtt, hogy lecsaphassanak a nagyjából 400 dolláros (kb. 145 ezer forintos) darabokra. A tömeg és az indulatok azonban gyorsan elszabadultak:
A hatalmas roham mögött a gyors haszon reménye áll. A 400 dolláros órákat a szerencsés vásárlók azonnal továbbértékesítették a feketepiacon: volt, aki 2400, és olyan is, aki 4000 dollárt fizetett egy-egy darabért az utcán, hogy elkerülje a napokig tartó sorban állást. A Swatch egyelőre nem kommentálta az eseményeket. (via The Guardian)