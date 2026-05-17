„Márványlapok az elnöki fürdőben, bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal” – Magyar Péter Varga Zs. Andrással vitatkozik a Kúria épületének luxusáról

A Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki magának Magyar Péternek azt az állítását, miszerint Varga Zs. András luxus elnöki szintet építtet magának a Kúria épületében közpénzen. Erről a miniszterelnök a Karmelita bejárása közben beszélt.

A Kúria közleménye szerint a Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, és már az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri, nem elnöki, hanem „bírói klub”. A közlemény kitér arra is, hogy „szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt”. Szerintük a felújítás „az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik”.

Fotó: Magyar Péter Facebook

Fotó: Magyar Péter Facebook

A miniszterelnök most azt írja, haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, „közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök, aki amolyan fideszes stílusban rendszeresen fenyegette a saját kollégáit”. Magyar szerint Varga Zs. Andrásról kiderült, hogy „a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok”.

Fotó: Magyar Péter Facebook

A miniszterelnök fotókat is mellékelt a poszthoz, ezek állítása szerint a következőket ábrázolják:

aranyozott plafon az elnöki szobában;

gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben;

bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal;

üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt;

új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással.

„Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe?” – írja Magyar Péter, majd ismét felszólítja Varga Zs. Andrást a távozásra.

Fotó: Magyar Péter Facebook

Korábban azt mondta, május 31-ig van ideje az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságoknak a lemondásra, ha nem teszik meg, eltávolítják őket alkotmánymódosítással. Alkotmányjogászok cikk a témában itt.