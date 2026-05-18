A sajtószabadság és a médiapiac új keretei Magyarországon – a Médiafórum Egyesület javaslatai

A Médiafórum Egyesület munkaanyagot készített arról, miképpen lehetne kialakítani – illetve előbb elkezdeni a párbeszédet a kialakításról – a sajtószabadság és a médiapiac új kereteit. Mi legyen a médiatörvénnyel, a közmédiával, milyen módon érdemes védeni a sajtószabdságot, a demokratikus nyilvánosságot? A Médiafórum Egyesületet független szerkesztőségek – a Partizán, a Magyar Hang, az Átlátszó, a Direkt 36, a Magyar Narancs, a 444 (valamint a Lakmusz és a Qubit) – alapították egy éve.

Az alábbiakban közöljük az egyesület munkanyagának rövid összefoglalóját.

A sajtószabadság és a médiapiac új keretei Magyarországon

Szabad média nélkül nincs működő demokrácia. A megújuló magyar köztársaságban olyan keretrendszernek kell megvalósulnia, ami biztosítja a média szabadságát, támogatja a független sajtó fenntarthatóságát és kizárja egy újabb propagandagépezet létrejöttét. Magyarországon soha többé ne forduljon elő, hogy a kormányzat és az állam eltitkolja a sajtó – és így a polgárok – elől, hogy mit és miért csinál, mire mennyi pénzt és hogyan költ el. Magyarországon soha többé ne forduljon elő, hogy újságírókat inzultálnak, lehallgatnak vagy közpénzből finanszírozott kampányokban hazaárulónak bélyegeznek.

Alapelvek

A kormányzat aktívan támogassa a sajtószabadságot — azzal is, amit tesz, és azzal is, amit nem tesz.

Átláthatóság és számonkérhetőség: a közérdekű adatok legyenek hozzáférhetők, a közmédia és a nemzeti hírügynökség az egész társadalom érdekében működjön.

A kormányzat törekedjen a plurális, az államtól független médiapiac megerősítésére; alkalmazza az uniós médiaszabadság-rendeletet; legyen aktív partner az óriásplatformokat szabályozó erőfeszítésekben.

Az állam jelenléte a hirdetési piacon legyen korlátozott, átlátható, és ne torzítsa a piacot.

A legfontosabb ajánlások

A közmédia újragondolása: a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA átvilágítása, majd független, pártatlan, takarékos közszolgálat kialakítása, amely csak ott vállal szerepet, ahol a piac és a nonprofit szektor nem. Felső vezetőit egyértelmű szempontrendszer szerint, nyilvános pályázaton kell kiválasztani.

Új nemzeti hírügynökség: az MTI/MTVA mint a nyilvánosság alapinfrastruktúrája újraépítendő. A megújuló hírügynökség legyen pártatlan és kiegyensúlyozott; szolgáltatásai legyenek korszerűek és megfizethetők.

Új médiaszabályozás és új médiahatóság: a print és online média kerüljön ki a hatóság hatásköréből; a szabályozás egésze legyen összhangban az európai médiaszabadság-rendelettel. A hatóság vezetőit nyilvános pályázaton válasszák ki.

Állami hirdetési piac visszaszorítása: a kormányzati és állami szervek jelentősen csökkentsék reklámpiaci jelenlétüket; legyen vége a leplezett finanszírozásnak és a propaganda közpénzből való táplálásának.

Adózási ösztönzők: az online médiaelőfizetések áfája csökkenjen a nyomtatott napilapokéra; az 1+1% szja-felajánlás bővüljön 1+1+1%-ra, amelyből az új sáv dedikáltan a független médiumoknak adható. A reklámadó végleg szűnjön meg.

Közérdekű adatok és újságírói hozzáférés: a jogszabályok és a gyakorlat felülvizsgálata. Valósuljon meg az átláthatóság aktív biztosítása, az adatkérések érdemi teljesítése.

Személyiségi jog és adatvédelem: a sajtóellenes visszaélésekre lehetőséget adó szabályok és a gyakorlat felülvizsgálata és megváltoztatása. Készüljön el a jogszabály, ami kizárja az adatvédelemmel való nyilvánosságellenes visszaéléseket.

Globális platformok kérdése: a Facebookkal és a többi óriásplatformmal való viszony új alapokra helyezése a hazai médiaiparral szövetségben, az európai szabályozási eszközök kihasználásával.

Záró gondolat

A korábbi időszak jogsértéseit fel kell tárni és dokumentálni, az elkövetőket felelősségre kell vonni. A valódi garancia azonban nem egyetlen jogszabály, hanem az alkotmányos hatalomgyakorlás helyreállítása és a kormányzat-média közötti hosszú távú, egymás demokratikus szerepét tiszteletben tartó együttműködés.

Az egyesület teljes munkaanyaga megtalálható itt.