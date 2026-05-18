Bayer Zsolt: Padlón vagyunk

A Fidesz megmondóembere vasárnap Gulyás Gergely frakcióvezetőt hívta meg a műsorába, hogy segítsen neki a választási vereség feldolgozásában. Gulyás a vereséget a 16 év utáni fásultsággal, a gazdasági növekedés elmaradásával, Matolcsyékkal és a fiatalok EU-pártiságával magyarázta. Gulyás úgy vette észre, hogy az EU-val folytatott vitákban a fiatalabb választók nem tartották jónak, ha Magyarország „valamilyen közösségnek a szélére szorul”. Szerinte az ellenük szavazóknak csak egy része meggyőződéses Tisza-szavazó, jelentős hányaduk csak annyit akart, hogy menjen a Fidesz.

A műsor közepén a traumafeldolgozással láthatóan lassabban haladó Bayer kijelentette: „Azért ne tagadjuk, padlón vagyunk. Te hogy látod, mikor tudunk felállni, és mondjuk a sebek nyalogatása helyett, vagy azon túl, vagy amellett mégiscsak mondani valamit a megmaradt szavazóinknak?” Gulyás Gergely szerint az elért eredmények megvédésére kell koncentrálni.

Azonban az eredmények felsorolásával nem sikerült maradéktalanul megnyugtatnia Bayert, aki a frissen felálló Tisza-kormány első heteitől már a Tanácsköztársaság vörösterrorját flashelte be:

„Nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha 1919-et írnánk, csak 1919-ben - ez nem felmentés, csak legalább valami magyarázat - mondjuk az isonzói lövészárokból hazakerült magyar bakának volt némi oka, hogy mérges meg ideges legyen. Most nem látom az okot. És ehhez képest van a társadalomnak egy rétege, amelyik '19 hangulatában szerintem még szívesen fel is akasztana embereket. Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni.”

Bayer Zsolt a Tanácsköztársaság utáni fehérterrorral kapcsolatban sokkal megengedőbb volt. A Tanácsköztársaság bukását követő, 1919 novemberében történt orgoványi gyilkosságokra utalva ezzel üzent az Orbán-kormány baloldali kritikusainak, például Schiff András zongoristának: „A legtöbben pedig azt gondolják, hogy ez valami újdonság, s hogy ilyen hadjárat még nem volt. Botorság. Nincs új a nap alatt.Sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az orgoványi erdőben...”

Gulyás most a 1919-es hasonlatra azt mondta, hogy a történelmi párhuzamokkal még várna, utána arról kezdett beszélni, hogy a Tiszának a győzelmet is méltósággal kellene viselnie.