Alcaraz Wimbledont is kihagyja

A csuklósérüléséből lábadozó Carlos Alcaraz kihagyja a wimbledoni tenisztornát és a füves pályás szezont – jelentette be a világranglista második helyezettje, akit ugyanez a sérülés kényszerített arra is, hogy visszalépjen a Roland Garrostól. „A felépülésem jól halad, és sokkal jobban érzem magam, de sajnos még mindig nem állok készen arra, hogy játszani tudjak, ezért vissza kell lépnem a queen’s-i tornától és Wimbledontól is” – közölte a hétszeres Grand Slam-bajnok spanyol teniszező.

Carlos Alcaraz ünnepli a győzelmét Jannik Sinner ellen Párizsban 2025. június 8-án. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A világelső Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont: az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott, öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. Alcaraz kiesése további jó eredményeket jelenthet számára. (Reuters)