Hiába sulykolják Orbánék, nem csak a fiatalok fordultak ellenük

Orbán Viktor nyugdíjasokkal 2018 tavaszán
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Öt héttel az április 12-i választás után a vesztes oldal vezetői még nem álltak elő koherens magyarázattal a világra szóló vereségről. A kevés exkormánypárti indoklásban azonban van egy visszatérő elem: a fiatalokon ment el.

Május 9-én a veresége óta tovább radikalizálódó Orbán Viktor Dopeman műsorában osztotta meg gondolatait a választási eredménnyel kapcsolatban. A volt miniszterelnök a volt rappernek azt mondta, hogy megcsinálták az „összes elemzését” a választásoknak, és még a „post-election survey”, azaz választás utáni felmérés szakkifejezést is bedobta. Orbán szerint ebben

„azt találtuk, hogy a 40 év feletti szavazóknál a Fidesz 47-44-re nyert”,

Alatta viszont 19-75-re kikaptak. Hasonló arányokat említett néhány nappal később Orbán Balázs exkampányfőnök is, aki a Patrióta csatornáján beszélt a választási vereség okairól. Ő azt mondta, a 40 alattiak között a Tisza négyszer annyi szavazatot kapott, mint a Fidesz, az idősebbek közt viszont az exkormánypárt nyert. Orbán Balázs szerint

„a 40 év alatti korosztályhoz nem találtuk meg a kulcsot”.

Ez utóbbi állítás minden bizonnyal így van, a két Orbán számai fiatalok és kevésbé fiatalok pártpreferenciájáról viszont minden bizonnyal nem stimmelnek.

választás 2026 POLITIKA tisza dopeman fidesz szabó andrea orbán viktor Orbán Balázs
Haász János
Az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet egy nagy kutatás szerint

Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.

Keller-Alánt Ákos
Orbán Balázs rettenetesen sajnálja, hogy a 40 év alattiakat teljesen elveszítették, és emiatt ilyen helyzetbe hozták a jobboldalt

„Az ellenfél velünk szemben drónokkal repült” – magyarázta a választási vereséget a Fidesz bukott kampányfőnöke, aki most a nemzetközi kapcsolatépítésre fog koncentrálni.

Herczeg Márk
