Az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet egy nagy kutatás szerint

Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból.

A Fidesz már csak a legkisebb településeken a legnépszerűbb párt, a kisvárosokat meghódította a Tisza.

A már ősszel beindult osztogatások nem növelték a Fidesz népszerűségét. Az emberek ugyanis nem állami adományt szeretnének, hanem jó fizetést, és abból költenének arra, amire szeretnének.

Sokakat ért sok sérelem 2010 óta, az infláció és a győzelmi esélyekkel fellépő kihívó pedig már képesek leválasztani a kormánypártról szavazókat.

Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásukról. „A vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy”.

Szűken, de vezet a Tisza a Fidesszel szemben, a teljes népességben és a biztos pártválasztók körében is, derül ki az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (TK SZI) legfrissebb kutatásából, melynek során 4000 embert kérdeztek meg személyesen. A felmérés részletes adatait kedd délután mutatják be, a 444 a bemutató előtt beszélt Kovách Imre szociológussal, a TK SZI kutatóprofesszorával a felmérés társadalmi hátteréről.

Amit találtak, az „kétségtelen előny, de ez alapján is csak annyit lehet kijelenteni, hogy nagyon szoros a verseny”, mondta Kovách. Azt elárulta, hogy az ő eredményeik hasonlóak a múlt heti Medián által közölt számokhoz, de a TK-nak a mostani felmérésből részletesebb adatai vannak. Kiderült például, hogy

a legtöbb településtípusban a Tisza a legnépszerűbb párt, a Fidesz már csak a kisebb településeken vezet,

minél nagyobb egy település, annál nagyobb a Tisza-előny, magyarázta Kovách.