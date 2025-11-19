Nők, tanárok, orvosok – mintha egy Fidesznek szánt üzenet lenne a tiszás jelöltek összetétele

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hétfő este kihirdették a Tisza Párt előválasztásának jelölteit, választókörzetenként hármat, összesen 309-et. Azért nem 106-szor hármat, azaz 318-at, mert két körzetben még nincsenek jelöltek, egy harmadikban pedig biztosan egyedül Magyar Péter indul, ezt már régóta tudni lehetett.

Megnéztük a nemek arányát a jelöltek és a kerületek között, és azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy milyen foglalkozások a leggyakoribbak. Életkori mintázatot nem lehet kimutatni, sok jelöltnél hiányzik ez az adat. Akiknél szerepel, abból az látszik, hogy van 20-as és 70-es éveiben járó is, ám a legtöbben középkorúak. Arról, hogy melyik jelöltet küldi könnyű vagy éppen nehéz terepre a Tisza, itt írtunk.

Három női jelölt biztosan lesz

A 309 képviselőjelölt-jelölt közül 101 nő, 208 férfi. Ez azt jelenti, hogy nagyjából kétszer annyian vannak a férfiak, a jelöltek 67,3 százaléka férfi, 32,7 százaléka pedig nő.

Árnyalja a képet, hogy olyan kerületet, ahol csak nők indulnak, nagyítóval kell keresni. Ez azt is jelenti, hogy hiába van egyharmadnyi női jelöltjelölt, megvan az esélye, hogy sok helyen kihullanak, és más arány lesz a tényleges képviselőjelöltek között.