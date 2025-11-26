Medián: csökkenő Tisza-előny, javuló közhangulat

Továbbra is a Tisza vezet, de már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián novemberi felmérése szerint, amit a HVG közölt. Mint írják, szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ami azt is jelenti, hogy folyamatosan csökken a bizonytalanok aránya – és a Tisza előnye is.

A teljes népesség körében a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll, a Mi Hazánkat 5, a bizonytalanokat pedig 19 százalékra mérték.

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye (Tisza 47, Fidesz 41 százalék), míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a Fidesszel szemben.

A Medián szerint további aggodalmat okozhat a Tiszának, hogy változni látszik a közhangulat, és jelentősen csökkent a kormányváltást akarók aránya. Ez a szám a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb arány.