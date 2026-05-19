Igencsak aggódik a WHO főigazgatója a kongói ebola-járvány mértéke és terjedési sebessége miatt

Két napra rá, hogy nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kialakult ebola-járványt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója összehívta a vészhelyzeti bizottságát. Elmondása szerint ez az első alkalom, hogy már a bizottság összehívása előtt kihirdetik a vészhelyzetet.

Fotó: JOSPIN MWISHA/AFP

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főigazgató elmondta, a járvány kitörése óta legalább 500 ebola-gyanús esetet, valamint további 130 ebolagyanús halálesetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Hozzátette, hogy egy amerikai állampolgár tesztje is pozitív lett, őt Németországba szállították.

A főigazgató szerint ezek a számok jelentősen változni fognak, amit elkezdődnek a kontaktok nyomon követése, kiterjed a tesztelés és nekiállnak laboratóriumi körülmények között vizsgálatokat végezni.

A járvány kezelését jelentősen megnehezítik az ország keleti részein zajló fegyveres konfliktusok, valamint hogy az Egyesült Államok Donald Trump elnök vezetésével idén januárban kilépett a WHO-ból.

A járványt egy ritka vírustörzs, a Bundibugyo Ebola-vírus okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag vagy gyógymód. A járványt először egy elszigetelt, vidéki területen azonosították, de mostanra olyan városokba is elterjedt, mint Kampala vagy Kinshasa (előbbi Uganda, utóbbi a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa).

A WHO hétvégi nyilatkozatával nemzetközi pénzügyi támogatást akart a régióba csatornázni, és próbálta elérni, hogy az érintett országok összehangolt vészhelyzeti intézkedéseket tegyenek. A szervezet már felszólította a szomszédos országokat, hogy tegyenek megelőző intézkedéseket a járvány terjedésének megfékezése érdekében.