Nyomoznak a volt spanyol szocialista miniszterelnök ellen, ami baj Pedro Sancheznek is

Nyomozás indult az egykori spanyol szocialista miniszterelnök, Jose Luis Rodriguez Zapatero ellen, befolyással üzérkedés gyanújával. Az országot 20004 és 2011 között vezető Zapatero az első kormányfő a spanyol demokrácia történetében, akivel ilyesmi történik.

Az expolitikust azzal vádolják, hogy kapcsolatait kihasználva törvénytelenül lobbizott cégek megbízásából, illetve pénzt is mosott. A legfontosabb megbízója az a Plus Ultra nevű spanyol légitársaság volt, amit 2021-ben az állam mentett meg a csődtől - írja a Reuters.

A nyomozás rosszul jön a korrupciós vádak ellen hadakozó Pedro Sanchez szocialista miniszterelnöknek, akinek Zapatero ismert szövetségese.

A rendőrség korrupcióellenes egységei kedden házkutatást tartottak Zapatero irodájában és 3 másik helyszínen. A volt kormányfőt június 2-ára idézték be tanúskodni.

A Plus Ultra a Covid miatt ment majdnem csődbe, de egy e célra létrehozott állami pénzalap 53 millió eurója végül megmentette. A gyanú szerint 1,8 millió eurót mozgatták keresztül egy összetett, külső szereplő kezében lévő céghálón, hogy a végén a pénz elérjen Zapateróhoz, illetve egy a lányai érdekeltségébe tartozó céghez.

Zapatero miniszterelnöknek népszerű volt, olyan progresszív húzások fűződnek a nevéhez, mint a kiszállás a hazugságra alapozott iraki háborúból és a melegházasság engedélyezése.