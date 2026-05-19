Őrizetbe vették a Mango alapítójának fiát apja rejtélyes halála miatt

Őrizetbe vette a katalán rendőrség Jonathan Andicot, a Mango divatlánc alapítójának fiát, akit apja, Isak Andic 2024 decemberi halála ügyében hallgatnak ki. A 71 éves üzletember a hivatalos verzió szerint túrázás közben zuhant egy szakadékba Barcelona közelében, de a nyomozók azóta már nem zárják ki az emberölés lehetőségét sem - számolt be róla a The Guardian.

Katalónia autonóm tartomány rendőrsége, a Mossos d’Esquadra kedden közölte, hogy Jonathan Andicot őrizetbe vették. Az Andic család szóvivője megerősítette, hogy a férfit apja halálával kapcsolatban hallgatják ki.

Isak Andic, a Mango alapítója 2024 decemberében halt meg a Montserrat-hegységben, miközben a fiával túrázott. A milliárdos üzletember a beszámolók szerint mintegy 100 métert zuhant egy szakadékba. Halála után politikusok, újságírók és a divatipar szereplői is megemlékeztek róla.

A katalán rendőrség kezdetben balesetként kezelte az ügyet, de tavaly rendőrségi és igazságügyi források már arról beszéltek az El Paísnak és a La Vanguardiának, hogy a nyomozás emberölés gyanúja miatt is folyik.

Az El País korábban azt írta: a nyomozók nem találtak közvetlen vagy egyértelmű bizonyítékot arra, pontosan mi történt a szakadékban, ugyanakkor több olyan körülmény is előkerült, amelyek miatt eltávolodtak attól a feltételezéstől, hogy pusztán baleset történt.

A La Vanguardia szerint az ügyet felügyelő bíró tavaly szeptemberben Jonathan Andic státuszát tanúról lehetséges gyanúsítottra változtatta.

A török származású Isak Andic 1984-ben alapította a Mangót, amely az egyik legismertebb spanyol divatmárkává nőtte ki magát, világszerte több ezer üzlettel.