Scherer Péter halála után Mucsi Zoltán azt írta, „nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig”

GYÁSZ
Mucsi Zoltán (Kapa) és Scherer Péter (Pepe) Jancsó Miklós Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél című, 2001-es filmjében.
Forrás: Youtube

64 évesen betegségben elhunyt Scherer Péter színész. Évtizedek óta barátja és állandó filmes partnere, Mucsi Zoltán – akivel Scherer együtt játszott főszerepet többek között Jancsó Miklós utolsó korszakának híres Kapa és Pepe-filmjeiben és egy csomó másik vígjátékban is – az alábbi sorokkal búcsúztatta:

„Drága Barátom,
nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol!
Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy.
Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt.
Nyugodj békében drága Pepe!”

