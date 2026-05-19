„Sikerült leszállnunk a Holdra” – vasútállomása sincs az alig tízezres német kisvárosnak, a focicsapata viszont feljutott az első osztályba

Az SV Elversberg története során először jutott fel a Bundesligába, miután vasárnap a Preußen Münster elleni 3–0-s győzelemmel bebiztosította a második helyet a másodosztályban.

A mindössze 13 ezer fős, Saar-vidéki ikerváros klubjának felemelkedése tudatos pénzügyi modellre, erős helyi háttérre és következetes sportvezetői munkára épült.

A klub sikere azért is különleges, mert kevés pénzből, edzőváltás és kulcsemberek távozása után is működőképes maradt.

Szurkolók a pályán ünnepelnek. Fotó: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance via AFP

Amikor a következő szezonban a müncheni, a dortmundi vagy épp a stuttgarti szurkolók vonattal utaznak az SV Elversberg elleni idegenbeli bajnokira, St. Ingbertben, Neunkirchenben vagy Friedrichsthalban le kell szállniuk, onnan már csak a 309-es busz vagy a külön erre a célra indított busz viszi tovább őket Spiesen-Elversberg felé, a 12 800 lakosú Saar-vidéki ikertelepülésre, Németország délnyugati peremére.

Vasútállomás nincs, pékségből is csak három van, első osztályú futball viszont augusztustól lesz a városban: vasárnapi győzelmével ugyanis az Elversberg a Bundesliga történetének 59. klubjaként fekjutott az élvonalba.

A feljutást az Elversberg a már kiesett Preußen Münster elleni 3–0-s győzelemmel biztosította be. Bambasé Conté és David Mokwa góljaival a csapat már negyedóra után megnyugtató előnybe került, majd Mokwa a második félidő közepén megszerezte második találatát is. A győzelem a második helyet, vagyis az automatikus Bundesliga-feljutást jelentette. A lefújás után a szurkolók ellepték a 10 ezer férőhelyes Waldstadion an der Kaiserlinde gyepét. Vincent Wagner vezetőedző a World Football Index beszámolója szerint az ünneplés közben így fogalmazott:

„Elég nyugodtnak érzem magam. Mostanra felfogtam, hogy történelmet írtunk. Egy barátom azt mondta, az Elversberg feljutása olyan lenne, mint elrepülni a Holdhoz. Ma sikerült leszállnunk a Holdra.”

Az Elversberg történelmi léptékkel is példátlan utat járt be, talán csak a hollywoodi tulajdonosok kezében lévő walesi klub, a Wrexham története hasonlítható hozzá. A klub az elmúlt öt évben már a harmadik feljutását ünnepelhette, miközben a 2021–22-es idényben még a negyedosztályban, a Regionalligában szerepelt, 2023–24 előtt pedig soha nem játszott a másodosztályban.