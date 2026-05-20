Az amerikai igazságügyi minisztérium „örökre megtiltotta”, hogy vizsgálják Trump korábbi adóügyeit

Az amerikai igazságügyi minisztérium „örökre megtiltotta” az adóhatóságnak, az Internal Revenue Service-nek (IRS), hogy bármilyen vizsgálatot indítson Donald Trump elnök, hozzátartozói és cégei korábbi adóügyeivel kapcsolatban – írja a Reuters.

A kedden nyilvánosságra hozott, egyoldalas dokumentumot Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter által aláírt utasítás

minden, hétfő előtt benyújtott Trump-adóbevallásra és az azokkal kapcsolatban felvethető ügyekre vonatkozik

A döntés túlmutat azon az egyezségen, amit Trump hétfőn kötött az IRS-szel. Ennek részeként Trump vállalta, hogy visszavonja az adóbevallásainak kiszivárogtatása miatt indított, 10 milliárd dolláros perét. Az egyezség részeként az igazságügyi minisztérium csaknem 1,8 milliárd dolláros kártalanítási alapot is létrehozott azok számára, akiket politikai célú hatósági fellépés áldozatainak tekintenek. Blanche a hétfői kongresszusi meghallgatásán nem zárta ki, hogy az alapból olyanok is kártérítéshez jussanak, akik részt vettek a 2021-es capitoliumi zavargásokban.