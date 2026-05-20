Drónok buktatták meg az országát drónnagyhatalomnak nevező minisztert, aki magával rántotta a lett kormányt is

Megbukott a lett kormány, miután május elején sokadszorra tévedtek át orosz célpontokat támadó ukrán drónok az ország légterébe: legutóbb kettő is észrevétlenül jutott el egy olajtárolóig, ahol csak azért nem történt komolyabb kár, mert a tartályok üresen álltak. Evika Siliņa miniszterelnök Andris Sprūds védelmi minisztert tette felelőssé a történtekért, ám a menesztésébe ő is belebukott, mivel Sprūds pártja megvonta a támogatását a kormánytól, melynek így elveszett a többsége. Ügyvezető kormány jön az októberi választásokig, számunkra viszont az lehet a fő kérdés, mit árul el Európa felkészültségéről, hogy egy NATO-tag, Oroszországgal közvetlenül határos állam légvédelme ennyire nehezen birkózik meg néhány eltévedt drónnal.

A megrongálódott olajtartály Fotó: Janis Laizans/REUTERS

Potyognak a drónok az égből Lettországban

Először 2024. szeptember 7-én okozott pánikot drón Lettországban: akkor egy orosz Sahed drón zuhant le az ország keleti részén, a lett légvédelmet pedig teljesen váratlanul érte a határon átsodródó drón lezuhanása. Bár áldozatok nem voltak, az incidens példátlan felháborodást okozott: a közvélemény és a helyi vezetők élesen bírálták a hadsereget a tehetetlensége, valamint amiatt, hogy napokig titkolóztak és ködösítettek a veszélyről. A botrány továbbá azonnali, radikális reformokra kényszerítette a védelmi szektort mind a légtérvédelem, mind a lakossággal való válságkommunikáció terén.

Ilyen előzmények után érthetően komoly következményekkel járt, hogy idén márciusban újabb drón zuhant le Lettországban: ezúttal ukrán, amely a gyanú szerint az orosz elektronikus zavarás miatt tért le a tervezett útvonaláról. Ezt pedig május 7-én újabb drónok követték, ezek a szakértők szerint valószínűleg azért pont egy olajtárolóra zuhantak, mert „felismerték” az eredeti célpontjukhoz hasonló objektumot. A lett hadsereg azt állította, hogy a drónokat radaron azonosították, de nem akarták lelőni, mert attól tartottak, a roncsok veszélyeztetik a civileket vagy az infrastruktúrát, írja a Baltic Flank.