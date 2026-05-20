Egy drón miatt egy órára megbénult Litvánia, még a kormány is óvóhelyre vonult

Légiriadó volt Litvániában szerdán, amely során arra kérték az embereket, hogy vonuljanak óvóhelyre, és felfüggesztették a forgalmat a főváros repülőterén, miután egy drón megsértette az ország légterét.

A NATO- és európai uniós tagállam felfüggesztette a vasúti közlekedést a vilniusi régióban, miközben az iskolákat és óvodákat arra utasították, hogy vigyék a gyerekeket óvóhelyekre az incidens idejére, amely csaknem egy órán át tartott.

„Azonnal vonuljanak biztonságos helyre, gondoskodjanak szeretteikről, és várják az újabb ajánlásokat” – közölte a litván hadsereg a fővárosban, Vilniusban tartózkodó embereknek küldött üzenetében.

A légi és vasúti forgalom azóta újraindult, de az ország egyes részein továbbra is érvényben volt a légiriadó.

Riasztást adtak ki a vilniusi parlament épületében is, ahol parlamenti képviselők és miniszterek tartózkodtak. Egy lengyel hírügynökség szerint Gitanas Nauseda litván elnök és Inga Ruginiene miniszterelnök is menedékhelyekre menekültek. Robertas Kaunas védelmi miniszter egy föld alatti óvóhelyen nyilatkozva a Reutersnek azt mondta, hogy katonai repülőgépek próbálják semlegesíteni a fenyegetést.

A baltikumban rendszeresek az "eltévedt" drónok miatti riadók, márciusban Észtországban csapódott be egy drón egy erőmű közelében, egy hete pedig a lett kormány omlott össze, miután nézeteltérés alakult ki a koalíciós pártok között arról, hogyan reagáljon a balti ország az orosz határ közelében, de lett területen lezuhant ukrán drónokra. (Reuters)