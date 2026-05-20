Közvetlenül a választások előtt kapott hárommilliárd forint támogatást a Vári Attila vezette alapítvány

A választás előtt két nappal az Energiaügyi Minisztérium több milliárd forintnyi, hivatalosan uniós forrásból származó támogatásról döntött, így kapott 2,992 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást a Fidesz korábbi pécsi polgármesterjelöltjéhez, Vári Attilához köthető Civil út Alapítvány – írja a 24.hu.

A finanszírozást digitális kompetenciafejlesztési programra kapták, a projekt célja több mint 13 ezer ember – köztük hátrányos helyzetűek, idősek, fogyatékossággal élők, alacsony iskolai végzettségűek és álláskeresők – digitális képzése, például email-használat, Ügyfélkapu, EESZT és elektronikus ügyintézés terén. Mivel az EU-s pénzek a jogállamisági viták miatt be vannak fagyasztva, ezeket várhatóan a magyar költségvetésből kell előfinanszírozni.

Vári Attila Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az alapítványt 2024 óta Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Pécs korábbi fideszes polgármesterjelöltje vezeti. A vízilabda-szövetség elnöke is volt, ezalatt jelentős pénzügyi hiány keletkezett, az átvilágítás pazarló beszerzéseket tárt fel, és az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt továbbra is nyomozás folyik. Az alapítvány körül több fideszes kötődésű szereplő is megjelenik. Korábban Ruttkay Réka vezette, akit Rogán Antal környezetéhez kötnek, az alapítványhoz kapcsolódó szervezetek pedig korábban több százmillió forintot kaptak a Miniszterelnöki Kabinetirodától. Vári munkatársa lett Vezér Tamás is, aki korábban a pécsi Fidesz-frakció sajtófelelőse és a vízilabda-szövetség operatív igazgatója volt.

Az alapítvány a lapnak azt írta, hogy a támogatást még nem folyósították, a pénz legnagyobb részét pedig személyi jellegű költségekre fordítanák: három év alatt három régióban 169 főt foglalkoztatnának. A költségterv szerint a támogatás több mint 75 százaléka bérekre és járulékokra menne, míg informatikai eszközökre és szoftverekre 8 százalékot, marketingre 2,51 százalékot terveznek. Azt is írták, a pályázatuk 2026 januárjában készült el, azt határidőn belül beadták, a támogatói döntés időzítésének részleteiről pedig a pályázatot kiíró szerv tud pontos tájékoztatást adni.