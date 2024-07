Ész nélkül szórta a pénzt a vízilabda-szövetség Vári Attila elnöksége alatt

Vári Attila 2022. októberi lemondása után a vízilabda szövetség új elnöke, Madaras Norbert kezdeményezte a 2018 és 2022 közötti időszak átvilágítását. Az elkészült jelentés szerint ebben az időszakban szinte átláthatatlanul és fék nélkül költötték a pénzt.

A 24.hu által megszerzett dokumentum szerint a szövetség 2019-ben 219 ezer euró plusz áfáért – mostani árfolyamon 93 millió forintért – vásárolt meg egy használt Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD típusú, 42 üléses turistabuszt. Ezt Váriék bérbe adták a Baranya vármegyében működő Horváth és Társa Kft.-nek, amely üzemeltette, karbantartotta és tárolta a járművet, amit a szövetség négy év alatt csupán néhány alkalommal használt. A buszt kilométerenként 50 forintért adták bérbe, miközben piaci alapon 450-600 forint volt a jellemző tarifa. Ez azt is jelenti, hogy masszív vesztesége keletkezett az MVLSZ-nek ezen a bérbeadáson. A lap megjegyzi, hogy a busz beszerzése azért is figyelemre méltó, mert szponzorációs szerződése volt a szövetségnek a Volánbusszal.

Az MVLSZ a Breitling Sport Kft.-től 2020 és 2022 között nettó 378 millió forint értékben szerzett be sportfelszerelést. A szövetség által meghatározott benchmark árakat figyelembe véve e beszerzések költsége 160 és 200 millió forint körül mozgott volna, így a szerződés nettó 178–218 millió forint többletköltséggel járt. A jelentésből kiderült, hogy a cég árlistáján egyes esetekben a kedvezményes ár magasabb volt a termék normál áránál, így arra a megállapításra jutottak, hogy a sportruházatot átlagosan 152 százalékkal drágábban szerezték be a benchmarkban szereplő áraknál. Ráadásul a szerződést is úgy kötötték meg az amúgy frissen alapított céggel, hogy előtte nem kértek ajánlatokat más szereplőktől, tehát nem tájékozódtak a piaci árakról.

Túlárazott szerződést kötöttek a takarítási feladatokra is: a Vári-időszak alatt az Auriel Szolgáltató Kft.-t lecserélték az ESG Holding Zrt.-re, hogy „ugyanazt a szolgáltatást” többszörös áron nyújtsa. Az ESG Holding a volt III/II-es tiszt, Tasnádi László, a harmadik Orbán-kormány rendészeti államtitkárának érdekeltsége. A szerződést egyébként még Vári Attiláék szüntették meg. Az ESG havi 900 ezer forintért látta el azt a feladatot, amit az utánuk következő Álomtiszta Kft. 696 ezer forintért végzett el.

Vári Attiláék a jelek szerint a szövetség meglévő honlapjával sem voltak elégedettek. Vezér Tamás a szövetség volt operatív igazgatójának rokonával 8 millió forintért fejlesztették le az új oldalt, ami bár sosem működött, havonta mégis közel 2 millió forintot fizettek ki üzemeltetési díj jogcímen a pécsi székhelyű Felanetre Kft.-nek és a Webpont Informatikai Kft.-nek. A Felanetre Kft.-nek 2023 óta Vezér Tamás az ügyvezetője, míg évek óta vezető tisztségviselője Vezér András. A Vári-időszakban Vezér Tamás operatív igazgató volt a vízilabda-szövetségben, korábban pedig a pécsi Fidesz-frakció sajtófelelőseként dolgozott, Vezér András az ő rokona.