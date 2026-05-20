Mégsem épül meg az öt társasházból álló komplexum Balatonaliga magaspartjára

Mégsem épülhet meg az a 105 lakásos társasház a balatonaligai magaspartra, amely miatt már évek óta küzdöttek a civilek, számolt be az Aligai Fürdőegyesület a Facebook-oldalán.

Azt írják, a Fürdőegyesület bírósági keresete nyomán a Pécsi Törvényszék 2023 év tavaszán megsemmisítette az öt épületből álló, hatszintes, 20 méter magas 105 lakásos lakóépületek építési engedélyét. Az építési engedélyezési eljárás 2024 évtől azonban folytatódott, többszöri szüneteltetés mellett.

Az építési hatóság kedden viszont megszüntette a projekt építési engedélyezési eljárását.

Bár pontosan nem tudni, hogy mi miatt szüntették meg az eljárást, de a terület országgyűlési képviselője, Forsthoffer Ágnes a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) beszámolója szerint szombaton civilekkel találkozott és beszélgetett a Balaton kérdéséről. A találkozón megjelent országgyűlési képviselők jelezték, hogy megvizsgálják, hogyan lehet újraszabályozni a Balaton körüli építkezéseket.

