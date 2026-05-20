Napokig kristályoztak Frontinnal keverve, az erkélyen át menekült a halálba a bántalmazások elől a 17 éves lány

Emberölés gyanújával tartóztatták le azt a férfit, akinek a kiskorú barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból. A 17 éves lányt a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol nem sokkal később meghalt.

A pár a nyomozás szerint már több napja kristályozott Frontinnal keverve. Már korábban is többször összevesztek, ami nemegyszer tettlegességig fajult, a hétfői esetnél is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.

Az eddigi adatok szerint a megütött lány a további bántalmazások elől menekült az erkélyre, majd onnan kizuhant. A rendőrség már hétfőn őrizetbe vette a lány 22 éves, büntetett előéletű barátját, szerdán pedig a bíróság elrendelte az egy hónapos letartóztatását.